Bursa Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun Babalar Günü'ne özel sezon finali konseri, duygu yüklü eserler ve sevilen klasiklerle Bursalı sanatseverlerden tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Babalar Günü'ne özel düzenlediği sezon finali konserinde Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirilirken dinleyiciler duygu ve müziğin iç içe geçtiği keyifli bir yolculuğa çıktı.

Osmangazililerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, zaman zaman duygusal anlar yaşanırken hareketli eserlerle de salonu coşku sardı.

Babalar Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak hazırlanan repertuvarda, dinleyicilerin hafızalarında özel bir yere sahip olan 'Bana Bir Masal Anlat Baba' ve 'Benim Babam' eserleri solo performanslarla seslendirildi.

Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şef Yardımcısı Metin Ataygül yönetimindeki koro, Türk sanat müziğinin sevilen eserlerini başarıyla yorumladı. 'Zeytin Gözlüm' ve 'Kıskanırım Seni Ben' gibi klasikleşmiş parçalar büyük beğeni toplarken, sanatseverler eserlere zaman zaman tempo tutarak eşlik etti. Müzik dolu gece, izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Dönemin son konserine ilişkin açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Rüştü Şentürk, Babalar Günü'ne özel anlamlı bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Babalarla ilgili örnek şarkılarımıza, ayrıca hareketli konser şarkılarımıza ve sololara yer verdik. Biz gerçekten işimizi severek yapıyoruz. Osmangazi Belediyemiz de sağ olsun; Belediye Başkanımız Erkan Aydın ve Kültür Müdürlüğümüz bizlere çok destek oluyor. Özel günlerde, belirli günlerde güzel konserlerimize imza atıyoruz. Bu iş gönül işi. Korodaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızla birlikte olmayı diliyorum.'