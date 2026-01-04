Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - TED Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı iş birliğiyle, mevcut aile yaşantısındaki bireylere yönelik seminer programları ile evlilik hazırlığında olan çiftlere özel 'Evliliğe Sağlam Adımlar: Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanlık Grup Çalışması' hayata geçirildi.

6 HAFTA İKİ AYRI PROJE

6 hafta süren ve iki ayrı projeden oluşan programın ilk aşamasında, 'Toplumsal Gelişim' seminerleri düzenlendi. Osmanlı, Şafaktepe, Harikalar Diyarı, Sincan, Demetevler ve Kuşcağız Kadınlar Lokalleri üyelerine, 'Şiddetsiz İletişim', 'Aile İçi İletişim' ve 'Sağlıklı Sınırlar' başlıklarında eğitimler verildi.

Programın ikinci aşamasında ise Ahmetler Kadınlar Lokali'nde, başvuru yoluyla projeye dâhil edilen evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik danışmanlık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları, sağlıklı iletişim becerileri geliştirmeleri ve ortak yaşam hedeflerini bilinçli şekilde değerlendirmeleri amaçlandı.