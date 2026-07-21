Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde önemli kayıplara yol açan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında üreticilere feromon yapışkan tuzak desteği sağlıyor.

MERSİN (İGFA) - Proje kapsamında kent genelinde 2 bin 700 üreticiye toplam 80 bin adet feromon tuzağı dağıtılacak. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve 1-12 dekar arasında sert çekirdekli meyve üretimi yapan küçük ölçekli üreticiler destekten yararlanabiliyor.

Bu kapsamda Toroslar ilçesinde 771 üreticiye toplam 22 bin 40 adet feromon tuzağı dağıtıldı. Üretim alanı 6 dekara kadar olan üreticilere 20 adet, 12 dekara kadar olan üreticilere ise 40 adet feromon tuzağı veriliyor.

Akdeniz Meyve Sineği, son yıllarda özellikle sert çekirdekli meyvelerde ciddi ürün kayıplarına neden olurken, ihracatta da önemli sorunlar oluşturuyor. Zararlıyla mücadelede kullanılan feromon yapışkan tuzaklar, kimyasal ilaç kullanımını da azaltarak biyolojik mücadeleye katkı sunuyor.

Tuzaklar sayesinde zararlının popülasyonunun kontrol altına alınması ve ürünlerde kalıntı riskinin azaltılması hedefleniyor.

ŞAHUTOĞLU: 'AMACIMIZ TARIMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAYARAK, GİRDİ MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destek projelerini, üreticilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirten ve tarımın sürdürülebilirliğini sağlayarak üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini ifade eden Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu; fide, fidan, sulama borusu ve makine-ekipman destekleriyle üretimin her aşamasında üreticilerin yanında olduklarını söyledi.

Tarımın, kentin ve ülkenin kalkınmasındaki önemine dikkat çeken Şahutoğlu, katma değeri yüksek üretimleri destekleyerek üreticilerin gelirlerini artırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Akdeniz Meyve Sineği'nin tarımsal üretimde önemli kayıplara neden olduğuna dikkat çeken Şahutoğlu, 'Son zamanlarda sert çekirdekli meyvelerde tarımın geleceğini tehlikeye sokan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele kapsamında, feromon tuzakları dağıtmak için sizlerle beraberiz' dedi.