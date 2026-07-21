İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu İkinci El Pazarı Konak'ta yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesini sağlayan uygulamanın hem aile bütçesine katkı sunduğunu hem de dayanışma ve sosyalleşmeyi güçlendirdiğini belirtti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'İzmir'de Paylaşımın En Güzel Hali' sloganıyla hayata geçirdiği İkinci El Pazarı etkinlikleri temmuz ayında Konak'ta başladı.

Hatay Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan ilk pazarda hem satıcılar hem de alışveriş yapan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Dayanışmayı güçlendirmeyi, aile bütçesine katkı sağlamayı ve israfı azaltmayı amaçlayan uygulama, ay boyunca Gaziemir, Karabağlar ve Buca'da da devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla düzenlenen etkinlikte kullanılmayan eşyalar yeniden ekonomiye kazandırılırken, vatandaşlar uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buluyor.

Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci el pazarı uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir hizmet sunulduğunu vurguladı.

PAZARLAR DEVAM EDECEK

Programa göre; 29 Temmuz Çarşamba Karabağlar Bozyaka Kapalı Pazar Yeri'nde (Bozyaka Mahallesi, 3089 Sokak No:25), 31 Temmuz Cuma Buca Kapalı Pazar Alanı'nda (Kozağaç Mahallesi, 223 Sokak No: 80) ikinci el pazarları kurulacak.