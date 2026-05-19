MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mut ilçesinde uzun yıllardır süregelen altyapı sorunlarını çözmek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

MESKİ'nin Mut muhtelif kanalizasyon yapım işi kapsamında, yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı ve terfi hatları, paket terfi merkezlerinin yapımı devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde kenti kaliteli ve modern altyapı ağlarıyla donatan MESKİ'nin çalışmalara başladığı projenin tamamlanmasıyla birlikte Barabanlı, Elbeyli ve Palantepe mahallelerinin tamamı ile Deveci, Yatırtaş, Kültür, Yazalanı ve Cumhuriyet mahallelerinin belirli bölümleri altyapı hizmetine kavuşacak.

YILMAZ: 'KANALİZASYON SORUNUNA SON VERECEĞİZ'

MESKİ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nda kontrol mühendisi olarak görev yapan Şahin Yılmaz, çalışmanın bölge açısından büyük önem taşıdığını belirterek, 'Mut ilçesi muhtelif mahalleler için farklı çaplarda koruge borular ile kanalizasyon hattı ve abone bağlantıları yapılarak mahalle sakinlerinin yaşadığı kanalizasyon sorununa son vereceğiz' ifadelerini kullandı.