Dulkadiroğlu Belediyesi, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Fikir Atölyesi Düşünce Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gençler Kürsüde Projesi İl Finali, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Programda Filistin temalı konuşmasıyla dikkat çeken öğrenci Halil Kıraç, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Gazze'de yaşanan insanlık dramını anlatan konuşması büyük alkış aldı.

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı ise konuşmadan çok etkilendiğini belirterek jüri tarafından mansiyon ödülü ile ödüllendirilen Halil Kıraç'a ilaveten umre ziyareti hediyesi takdim etti.

Başkan Şahbazlı konuşmasında, 'Halil kardeşimizin özellikle Filistin'de baba olmayı anlattığı bölüm beni derinden etkiledi. Ben de kısa süre önce babamı kaybettim. Bu yüzden bu samimi anlatıma kayıtsız kalamazdım. Babamızın adını taşıyan bir dernek olarak böyle anlamlı bir duruşa destek vermek istedik.' ifadelerini kullandı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından verildi. Rümeysa Kazancı 50 bin TL ve bisikletle birinci olurken, Yağmur Akay ikinci, Reyyan Ceren Belli ise üçüncü oldu.