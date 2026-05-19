Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 14-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Mersin Olgunlaşma Enstitüsü ev sahipliğinde ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Gelenekten Geleceğe Anadolu Motifleri Sempozyumu'na katılım sağladı.

BURSA (İGFA) - Sempozyumun açılışı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu ile protokol üyelerinin katılımlarıyla, Mersin Üniversitesi Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra Meksika, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, İran ve Litvanya'dan araştırmacı ve sanat uzmanlarının katılım gösterdiği sempozyumda; Anadolu motiflerinin kültürel miras açısından taşıdığı değer, farklı disiplinlerde ele alınarak değerlendirildi. Sempozyum kapsamında kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması konuları öne çıktı.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Nilüfer Karakoç ve Enstitü AR-GE Bölümü temsilcilerinin katılım sağladığı etkinlikte, kurum adına üç bilimsel bildiri sunuldu.

Elif Burcu Ulun ve Özge Erden Güner tarafından hazırlanan 'Anadolu Destan ve Halk Hikâyelerinde Aile ve Evlilik Motiflerinde Türk Kültürünün İzleri' başlıklı bildiri ile Türk kültürüne ait geleneksel motiflerin halk anlatılarındaki yansımaları ele alındı.

Ümmühan Bayka'nın 'Anadolu Sanatında Birlik ve Beraberlik Motifleri: Bursa Olgunlaşma Enstitüsünde Yemek Takımı Tasarımları' başlıklı çalışmasında ise birlik ve beraberlik kavramlarının geleneksel sanat anlayışı içerisindeki yeri değerlendirildi.

Özge Erden Güner ve Elif Burcu Ulun tarafından sunulan 'Türklerde Güç, Kuvvet ve İktidar Motiflerinin Türkistan Coğrafyasından Anadolu'ya Yolculuğu' başlıklı bildiride ise Türk kültür tarihinde önemli yere sahip motiflerin tarihsel süreç içerisindeki dönüşümü incelendi.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Türkiye genelindeki 30 Olgunlaşma Enstitüsünün katkılarıyla hazırlanan 'Anadolu Motifleri Sergisi' sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü'nün çalışmalarının da yer aldığı sergi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Sempozyum, Anadolu'nun zengin kültürel mirasının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sunarken; geleneksel motiflerin çağdaş tasarım anlayışıyla yeniden ele alınmasına yönelik önemli bir akademik ve sanatsal platform oluşturdu.