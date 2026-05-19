Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Manisa Gençlik Festivali, özel bir konserle renklendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Gençlik Festivali'nde sahne alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Şefler Arcan Hacer Aydınlı ve İhsan Canbazoğlu'nun yönetiminde sahne alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Senfoni Orkestrası ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Manisalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ile çok sayıda Manisalı takip etti. Klasik eserlerden 19 Mayıs ruhunu yansıtan marşların seslendirildiği konserde çok sesli koro ile senfoni orkestrasının uyumu dikkat çekerken, genç sanatçıların enerjisi meydana yansıdı.

Konser esnasında sahneye çıkarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun selamlarını ileten Başkan Vekili Yağız Kaya, 'Bu kentin sokaklarında büyümüş gençler olarak kentin sanatla, gençlerin de rahat nefes alabildiği bir kentte, geleceğe daha güvenle yürüyeceğimizi biliyoruz. Sanatın, kültürün, müziğin olduğu yerde umut vardır, yaşam vardır. Genç arkadaşlarımıza Gençlik Haftasını, gençliğin enerjisiyle, sanatın ve müziğin ruhu ile zenginleştirdikleri için teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Vekili Kaya, konuşmasının ardından Şefler Arcan Hacer Aydınlı ve İhsan Canbazoğlu'na çiçek takdim etti.