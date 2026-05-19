Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi ve Bilişim Akademisi iş birliğiyle hayata geçirilen TÜBİTAK 4004 destekli 'Dijital Dönüşümün Mimarları' projesi, yoğun ilgi ve verimli eğitim programıyla başarıyla tamamlandı. Beş gün süren projede lise öğrencileri; yapay zekâ, kodlama, VR teknolojileri, İHA sistemleri, robotik ve dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitimler alarak geleceğin teknolojileriyle buluştu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde bilim ve teknoloji odaklı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Gençlerin teknoloji üreten bireyler olarak yetişmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında önemli bir projeye daha imza attı.

Kayseri Bilim Merkezi ve Bilişim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Dijital Dönüşümün Mimarları' projesinde öğrenciler, beş gün boyunca hem teorik hem uygulamalı eğitimlerle dijital dünyanın geleceğine hazırlandı. Yapay zekâdan robotiğe, VR teknolojilerinden kodlamaya kadar birçok alanda gerçekleştirilen atölye çalışmaları öğrencilerden tam not aldı.

TÜBİTAK 4004 destekli program süresince öğrenciler; takım çalışması, problem çözme, üretken düşünme ve teknoloji okuryazarlığı gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşiler ve interaktif etkinlikler de gençlerin vizyonuna katkı sundu.

Projenin üçüncü gününde Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi Ömer Faruk Çolakoğlu öğrencilerle bir araya gelerek teknoloji ve dijital dönüşüm üzerine deneyimlerini paylaştı. Dördüncü gün etkinliklerine ise Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE ekibi öğrencileri de katıldı.

Beşinci ve son gün programı; Bilim ve Toplum Şube Müdürü Ahmet Özdemir, akademisyenler, eğitmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kapanış programında öğrencilerin proje boyunca ortaya koyduğu çalışmalar büyük beğeni toplarken, eğitim süreci boyunca gösterilen yoğun ilgi memnuniyet oluşturdu.

Bilim ve teknolojiyle şekillenen gelecekte gençlerin aktif rol almasını amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi projelerle gençleri desteklemeyi sürdürecek.