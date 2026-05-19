Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Sanat Melikgazi'de düzenlediği, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerinin maharetli ellerinden çıkan 'Karma Resim Sergisi' sanat severlerin ziyaretine açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Sosyal ve kültürel çalışmalarla ilçemizi renklendirmeye devam ediyoruz. Sanat Melikgazi'mizde Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerimizin hazırladığı Karma Resim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdik. Resimlerin hepsi birbirinden güzel. Burada bugün sanat severlerin gözü bayram edecek. Sanat Melikgazi sizin eviniz.

Sanatla ilgili ne varsa burada hayata geçirelim, atölye faaliyetleri yapalım. Vatandaşlarımızı burada güzel uğraşlarla buluşturalım. Bugün burada Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerimizin gayretli emekleriyle ortaya çıkan, detayların ve estetiğin ön planda olduğu birbirinden değerli resimleri keyifle inceledik. Sergimiz 22 Mayıs Cuma gününe kadar açık olacak. Ziyaret etmek isteyen herkesi Sanat Melikgazi'mize bekleriz. Sanat Melikgazi birbirinden nitelikli eserlerle, sergiler, söyleşilerle, eğitim ve atölyelerle sanatseverleri buluşturmanın mutluluğunu yaşamaya devam edecek.' dedi.