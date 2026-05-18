Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi'nde açılışı için gün saydığı 'Körfez Aqua' projesini raylara taşıdı. Türkiye'nin ilk tatlı su tüneline sahip olacak projeye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan özel tramvay giydirmeleri kentte seferlerine başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark ile Kentim A.Ş. iş birliğinde hazırlanan özel tasarımlı tramvay, Körfez Aqua'nın gizemli dünyasını raylara taşıdı.

Tramvayda yer alan 'Derin nefes al', 'Gör', 'Keşfet' ve 'Dalış takımlarınızı evde bırakın, keşif burada başlıyor' mesajları vatandaşların ilgisini çekti. Körfez Aqua görselleriyle kaplanan tramvay, kentin farklı noktalarında sefer yaparken, bu anlar Büyükşehir'in sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kocaeli'de bugünlerde raylara değil, camlara dikkatli bakın. Şehrin içinden bir deniz geçiyor, içinde dünyalar saklı' ifadelerini kullandı. Büyükakın'ın paylaşımı kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

KÖRFEZ AQUA AÇILIŞA HAZIRLANIYOR

İzmit Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Körfez Aqua'da balıkların akvaryuma bırakıldığı ve karantina süreçlerinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'nin ilk tatlı su tüneline sahip olacak projede 30 akvaryum ve 82 farklı balık türü yer alacak.

Açılış öncesinde başlayan tramvay giydirme çalışmalarıyla birlikte Körfez Aqua, kentte en çok konuşulan projelerden biri haline geldi. Raylarda yol alan tramvay, Kocaeli'yi şimdiden su altı dünyasının büyüleyici atmosferiyle buluşturmaya başladı.