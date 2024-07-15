Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Büyük Zafer için geleneksel hale getirdiği ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda gerçekleştirdiği ‘30 Ağustos Fındıkpınarı Zafer Kupası Futbol Turnuvası’ ile ‘30 Ağustos Toroslar Zafer Kupası Futbol Turnuvası’ başladıMERSİN (İGFA) - 30 Ağustos’ta final maçlarının yapılacağı turnuvalardan Toroslar Turnuvasında bu yıl A, B ve C olmak üzere 3 gruptan oluşan 18 takım; Fındıkpınarı Turnuvası’nda ise A, B, C, D olmak üzere 4 gruptan oluşan 24 takım mücadele edecek.

Ayvagediği futbol sahasında oynanan A grubu maçları Güzelyayla ile Çavuşlu mücadelesi ile başlarken, Fındıkpınarı futbol sahasında oynanan A grubu ilk maçlarında ise Menteş ve Sarılar Spor Kulübü takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvanın finalinde ise, grup birincileri süper kupayı kazanmak için ter dökecek.

“TURNUVA; YAYLACILIK YAPAN İNSANLARIMIZIN GÜZEL BİR BULUŞMA NOKTASI OLUYOR”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl mahalleler arası organize ettiği turnuvaların yaylacılık yapan vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile takip edildiğini belirterek, “Bu turnuvalar yaylacılık yapan insanlarımızın bir buluşma noktası oluyor aynı zamanda. Bir hasret giderme yeri. Çok güzel futbol etkinlikleri oluyor. Sadece geçen sene Fındıkpınarı’nda 60 bine yakın insan sirkülasyonu olmuştu. Bir o kadar da bu yıl Ayvagediği’nde bekliyoruz. Ayvagediği futbol turnuvasını Toroslar Belediyesi ile birlikte Fındıkpınarı’nı ise tamamen Büyükşehir Belediyesi olarak düzenliyoruz” dedi. Bütün Mersinlileri turnuvayı izlemeye davet eden Taşkın, turnuva maçlarının dostluk, barış ve kardeşlik içerisinde geçmesini dileyerek sözlerini noktaladı.

“ETKİNLİK,” HEM MERSİN’E HEM TOROSLAR’A YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE GEÇİYOR”

Turnuvanın her sene çok çekişmeli geçtiğini ve mahalleler arası güzel bir etkinlik olduğunu kaydeden Ayvagediği Mahalle Muhtarı Ayhan Gümeli “Köylerimizi tanıtıyoruz. Mahalleler arası güzel bir buluşma. Etkinliğimiz hem Mersin’e hem Toroslar’a yakışır bir şekilde geçiyor. Devamını da istiyoruz” dedi.

“TURNUVA SAYESİNDE İNSANLARIN DOSTLUKLARI PEKİŞİYOR”

Turnuvanın mahalleri birbirini kaynaştırdığını söyleyen Güzelyayla Mahalle Muhtarı Mehmet Süt, “Bu turnuvada insanların dostluklarını pekiştiriyoruz. Turnuvaya katılan bütün futbolcuları takdir ediyorum. Çok güzel geçiyor. Hem esnafımıza hem de köylülerimize faydası oluyor. İnsanlar hevesli bir şekilde maça geliyorlar. Köylülerimize güzel bir seyir ve eğlence oluyor” ifadelerini kullandı.

TURNUVANIN İLK MAÇLARI ÇEKİŞMELİ ANLARA SAHNE OLDU

Güzelyayla sporcularından Murat Gür, 2010 yılından beri turnuvaya katıldığını belirterek, “Bu yıl maçlar çekişmeli geçecek. İlk maçımız biraz yorucu geçti ve Çavuşlu ile 2-2 bitti. Çavuşlu’da iyi oynuyor. Son dakika gol yiyerek elimizdeki maçı verdik. Bizim hedefimiz kupa. Her sene final maçı oynamaya odaklı bir takımız” diye konuştu.

Çavuşlu Spor oyuncusu Cengizhan Yalçın, Güzelyayla ile güzel bir mücadele yaşadıklarını aktararak, “Turnuvada ilk başta biraz geriden geldik. Artık diğer maçlara bakacağız. 15-16 yıldır maçlara katılıyoruz. 4-5 tane de şampiyonluğumuz var. Buranın her zaman favorisiyiz. Rakibi de kutluyorum. Güzel bir mücadele oldu” sözlerine yer verdi.