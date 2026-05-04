İzmir'de ilk kez düzenlenen Balkan Dostluk Koşusu, bine yakın sporcunun katılımıyla coşkulu bir şekilde tamamlandı. Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve protokolün verdiği startla başlayan 10 kilometrelik yarışta, kadınlar kategorisinde Özlem Özgün, erkekler kategorisinde ise Mert Derin birincilik elde etti.

İZMİR (İGFA) - Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ata Yahşi Spor Kulübü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası'nın desteğiyle düzenlediği 1. Balkan Dostluk Koşusu, kentte büyük bir coşkuya sahne oldu.

Yaklaşık bin kişi, yağmur ve soğuğa rağmen 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için alandaki yerini aldı. Balkan göçmenlerinin bir araya gelerek dostluk ve birliktelik mesajı verdiği etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici de katıldı. Balkan ezgilerinin yükseldiği alanda protokol, parkurun startını birlikte verdi. Gündoğdu Meydanı'ndan koşuya başlayan sporcular, sahil boyunca ilerleyip Karantina Meydanı'na ulaşarak yeniden Gündoğdu Meydanı'na döndü.

Koşu öncesi bir konuşma yapan Başkan Tugay, 'Ege'nin kalbi İzmir'imizde, kökleri asırlara dayanan sarsılmaz bir dostluğu 1. Balkan Dostluk Koşusu ile taçlandırmak için bir aradayız. Gündoğdu Meydanı'ndan Karantina'ya uzanan bu parkurda, yalnızca adımlarımızı değil, tarihimizi, kültürümüzü ve ortak geleceğimizi de birleştiriyoruz. İzmir, sadece bir Ege kenti değil, Balkanlar'ın Akdeniz'de ve Anadolu'daki en güçlü sesidir. Sokaklarımızda yankılanan ezgilerde, mutfağımızdaki lezzetlerde ve en çok da hemşehrilerimizin bakışlarında Balkanlar'ın ruhunu görürsünüz. Şehrimizdeki Balkan kökenli hemşehrilerimiz, bu kentin dokusunu zenginleştiren en kıymetli hazinemizdir. Unutmayalım ki, Cumhuriyetimizin harcını karan Balkan kökenli hemşehrilerimizdir. En büyük hemşehrimiz, hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kökleri Balkanlar'da olan bir dünya lideri olarak bu kentin ve bu ülkenin vizyonunu çizmiştir. Onun mirasıyla İzmir, bugün Balkanlar'ın hür sesinin ve demokratik duruşunun kalesidir' şeklinde konuştu.

Başkan Tugay, Priştine'nin 2030 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapacak olmasının kendileri için de büyük bir kıvanç kaynağı olduğunu ifade ederek, '1971'de bu oyunlara ev sahipliği yapmış olan İzmir, organizasyon tecrübesiyle Kosova'nın bu büyük yolculuğunda her zaman teknik iş birliğine hazırdır' dedi.

Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ise, sporun olduğu her yerde, Kosova ve Türkiye arasındaki dostluğun daha da güçleneceğini söyledi.

Yarışmaya desteklerinden ötürü Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şengöz Başkan Dr. Cemil Tugay'a teşekkür plaketi verdi.

10 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri verildi. Genel sıralamaları kadınlarda Özlem Özgün birinci, Gülsen Çerçi ikinci ve Özlem Işık üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Mert Derin birinci Mertcan Koşar ikinci ve Enes Kurt üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Yarışmada ayrıca yaş kategorilerinde de dereceye girenler ödüllendirildi.