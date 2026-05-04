Yenimuhacırspor ile Beyendikspor arasında oynanan karşılaşma, kırmızı kart gören oyuncunun hakeme saldırması üzerine yarıda kaldı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne 2. Amatör Lig B Grubu'nda Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası'nda oynanan Yenimuhacırspor-Beyendikspor karşılaşması, yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.
Yaklaşık 500 taraftarın izlediği Keşan derbisinde mücadele 0-0 devam ederken, 43. dakikada Beyendikspor'dan kırmızı kart gören Bilal, maçın hakemi Mert Kunt'a yumruk attı.
Saldırının ardından hakem Mert Kunt karşılaşmayı tatil etti. Olayın ardından sahada gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri duruma müdahale etti.
Karşılaşmayla ilgili nihai kararın, ilgili Disiplin Kurulu ve Tertip Komitesi tarafından verileceği öğrenildi.