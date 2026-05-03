TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 29. hafta mücadelesinde sahasında Karşıyaka'yı 87-78 mağlup ederek son hafta öncesinde galibiyet sayısını 11'e çıkardı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta karşılaşmasında TOFAŞ evinde Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Hugo Besson, Tolga Geçim, Marek Blazevic ve Alex Perez'in basketleriyle maça 8-0'lık seri ile giriş yaptı.

Rakip sayıları karşısında Yiğitcan Saybir ve kaptan Tolga'nın sayılarıyla 5.30'da televizyon molasına 11-5 önde giren Bursa temsilcisi, mola dönüşü Michal Sokolowski'nin üçlüğüne engel olamasa da Alex Perez ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla 6.20'da fark 7'ye çıktı: 19-12. Çeyrek sonunda da Hugo Besson ve Efe Postel ile sayılar bulan ev sahibi takım, Justin Alston'ın son saniye üçlüğüne engel olamasa da ilk periyodu 23-20 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Sadık Emir Kabaca'nın üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ın serbest atış sayılarıyla 11. dakikada durumu 29-23 yaptı. Karşıyaka üst üste bulduğu sayılarla 12. dakika içinde skoru 29-29 eşitlerken, Yiğitcan Saybir'in basketleriyle yeniden öne geçen Bursa ekibi, rakip sayılarına Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir, Hugo Besson ve Alex Perez ile karşılık verirken, Hugo Besson'un üçlüğü sonrası soyunma odasına 47-46 üstünlükle girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyodun başında Marek Blazevic ve Hugo Besson ile sayılar bulan TOFAŞ, 23. dakikada skoru 51-48 yaptı. Bu bölümde 6-0'lık seri bulan konuk takım, 26.30'da 51-54 öne geçerken, Hugo Besson'un üçlüğüyle skor 54-54 eşitlendi. Furkan Korkmaz'ın üçlükleriyle yeniden üstünlüğü sağlayan Mavi Yeşilli takım, son çeyreğe 61-57 önde girdi.

Dördüncü periyoda Özgür Cengiz'in basketiyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Michal Sokolowski'nin üçlüğüne Furkan Korkmaz ile karşılık verirken, Hugo Besson, Furkan Korkmaz ve Alex Perez'in basketleri bitime 4.36 kala farkı 6'ya çıkardı: 71-65. Marek Blazevic, Furkan Korkmaz ve Alex Perez'in sayılarıyla bitime 2.23 kala durumu 77-68 yapan TOFAŞ, son bölümde hata yapmadı ve Hugo Besson, Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla parkeden 87-78 galip ayrılmayı başardı.

Karşıyaka karşısında TOFAŞ'ta Furkan Korkmaz 21 sayıyla takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Hugo Besson 20 sayı; Alex Perez 14 sayı, Yiğitcan Saybir 12 sayı ve Marek Blazevic 10 sayı kaydetti.

Bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetine imza atan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son maçını 10 Mayıs Pazar günü evinde Aliağa Petkimspor ile yapacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak 30. hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak.