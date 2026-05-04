Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., para okçuluk branşında Türkiye'ye Avrupa Şampiyonluğu gururu yaşattı. Spor A.Ş.'nin milli sporcusu Şehit Kemikkıran ve takım arkadaşı Yiğit Caner Aydın, 28 Nisan-3 Mayıs 2026 tarihlerinde Roma'da düzenlenen Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporda marka kuruluşu Spor A.Ş. ile 2029 Dünya Spor Başkenti Adayı Kayseri'de vatandaşlara sporla iç içe bir yaşam sunarken ülke sporuna kazandırdığı sporcularla 86 milyonun göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Finalde ev sahibi İtalya'yı 6-2 gibi net bir skorla geçerek Avrupa Şampiyonu olan milli sporcular, 86 milyonu gururlandırdı.

Milli sporcuların Avrupa zaferini farklı kılan detay ise sınırları zorlayan Avrupa Rekoru oldu. Paralimpik okçulukta takım arkadaşı ile birlikte Türkiye'yi temsil eden Şehit Kemikkıran, sergilediği üstün performansla Avrupa Rekoru kırarak sadece rakiplerini değil, sınırları da geride bıraktı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da milli sporcular ve ailelerini tebrik ederek, '2029 Dünya Spor Başkenti Adayı Kayseri'mizin yetiştirdiği milli sporcumuz ve takım arkadaşının Avrupa Şampiyonluğu ile göğsümüz kabardı. Bizlere böyle bir onuru yaşatan sporcularımızı alınlarından öpüyor, başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Türkiye, İtalya'da düzenlenen Avrupa Para Okçuluk Şampiyonası'nı üçü altın olmak üzere toplamda 10 madalyayla tamamladı. Türkiye Okçuluk Federasyonundan gelen açıklamaya göre Roma'daki organizasyonda milli sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.