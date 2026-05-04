Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank Voleybol Takımı'nı tebrik ederek finalist Eczacıbaşı Dynavit'i de kutladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden iki kulübün finalde karşı karşıya gelmesi, Türk voleybolunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha namağlup şampiyon olan Vakıfbank Voleybol Takımı, 7. yıldızına kavuştu.

AVRUPA'NIN ŞAMPİYON KIZLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkan Erdoğan, paylaşımında Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden VakıfBank'ı elde ettiği şampiyonluk nedeniyle kutlayarak, bu başarının ülke adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit'i de unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterdiği performans dolayısıyla takımı tebrik etti.