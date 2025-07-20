Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, Toroslar’da büyüyen çocukların sosyal ve eğitsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Toroslar Çocuk Kampüsü’, çocuklara hayal gücüyle beslenen, eğlence dolu bir öğrenme deneyimi sunuyor.MERSİN (İGFA) - ‘Toroslar Çocuk Kampüsü’ çocukların sevgi, güven ve umutla büyümesini hedefliyor. Bölgede yaşayan vatandaşların daha önce çok fazla eksikliğini hissettiği ve benzeri olmayan yapısı ile çocukları geleceğe hazırlayan merkez, çok yönlü bir sosyal yaşam alanı olarak önemli bir ihtiyaca karşılık veriyor.

Masal ve dramadan müzik ve resme, yaratıcı mutfaktan zeka oyunlarına, hobiden fotoğrafçılığa kadar geniş bir yelpazede sunulan pek çok atölye, çocukların hem bireysel yeteneklerini keşfetmesini hem de grup çalışmalarıyla sosyal beceriler kazanmasını sağlıyor.

Çocukların bilgi ve hayal dünyalarını geliştiren her bir atölye, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülüyor ve çocukların yaş gruplarına özel programlarla destekleniyor. Bu özel merkez, çocukların mutlu, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunan bir yaşam kampüsü niteliği taşıyor. Toroslar Spor Park’ın içerinde yer alan kampüste, 5-14 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz bir etkinlik ve atölyeler düzenleniyor.

Küçük: “Toroslar Çocuk Kampüsü, çocuklara yaratıcı ve eğlenceli bir ortam sunuyor”

Toroslar Çocuk Kampüsü Sorumlusu Hatice Küçük, Toroslar Spor Park içerisinde yer alan Çocuk Kampüsü’nde; akıl ve zeka oyunları, doğa, tasarım, müzik, resim, yaratıcı mutfak, fotoğrafçılık ve hobi olmak üzere toplam 8 atölye düzenlediklerini ifade etti. 5-14 yaş arası tüm çocuklara ücretsiz hizmet verdiklerini kaydeden Küçük, “Merkezimiz, çocukların gelişimlerini desteklemek amacıyla yaratıcı ve eğlenceli bir ortam sunmaktadır. Burada çocuklar yeteneklerini, hayallerini ve günlük yaşam becerilerini geliştiriyorlar. Bu becerilerini geliştirirken de hem eğleniyorlar, hem de öğreniyorlar. Kampüsümüzün olduğu yer dezavantajlı bir bölge olması sebebiyle, vatandaşlar için çok güzel bir hizmet oldu. 12 ay boyunca çocuklarımıza hizmet vereceğiz. Okul zamanı çocuklarımızı sabahçı ve öğlenci gruplarına ayırarak, atölye etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

Başvuru yapmak isteyen ailelerin kendilerine www.atolye.mersin.bel.tr adresinden ulaşabileceklerini aktaran Küçük, kampüsün yer aldığı Yusuf Kılıç Mahallesi 217. Cadde 84 No’lu adrese gelerek şahsen başvuru yapabileceklerini de sözlerine ekledi.