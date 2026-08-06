Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mersin Sinema Ofisi (MSO), Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın (EUFCN) 'Dünyanın Doğal Çekim Platoları' temalı dijital vitrininde ve kataloğunda yerini aldı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri sinema ve dizi sektöründe özgün çekim mekânlarını uluslararası yapımcılarla buluşturmayı amaçlayan, çekim mekânların tanıtılmasını sağlayan ağın yayınlarında, üye film komisyonları ve uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye'den EUFCN'ye üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimiyle hayata geçirilen bu tanıtım çalışması; Tarsus'un tarihi dokusunun uluslararası film endüstrisine tanıtılması açısından önemli bir adım olurken, kentin film turizmi potansiyelinin görünürlüğüne de katkı sundu.

Mersin Sinema Ofisi kentin doğal, tarihi ve kültürel çekim alanlarını ulusal ve uluslararası yapımcılarla buluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Mersin'i film üretimi için tercih edilen destinasyonlardan biri haline getirmeyi de hedefliyor.

MERSİN SİNEMA OFİSİ, TÜRKİYE'DEN EUFCN'YE ÜYE OLAN TEK FİLM OFİSİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, EUFCN'in, 33 ülkeden 100'ün üzerinde film komisyonunu bünyesinde barındıran uluslararası bir oluşum olduğunu belirterek, Mersin Sinema Ofisi'nin Türkiye'den bu ağa üye olan tek film ofisi olduğunu söyledi.

Akça, Mersin'i uluslararası film sektöründe tanıtmak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini de kaydetti.