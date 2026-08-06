Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bisiklet Festivali kapsamında Taş Bina'da düzenlenen video mapping ve drone gösterisini Konyalılarla birlikte takip etti.

KONYA (İGFA) - Konya'nın 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanını farklı etkinliklerle taçlandırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, Konya Bisiklet Festivali kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin Konya'nın bisiklet şehri kimliğine önemli katkı sunacağını söyledi. Başkan Altay, 'Hep birlikte Taş Bina'da mapping gösterisi ve drone şovu izledik. Gösterimizin tamamı bu kadar değil. İnşallah 6-7-8-9 Ağustos'ta Kalehan Ecdat Bahçesi'nde hemşehrilerimiz için Bisiklet Festivali'nde çok daha iddialı işler yapacağız. Tüm aile fertleri ile birlikte Ecdat Bahçesi'ndeki Bisiklet Festivali'mize herkesi davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

'KONYA BİSİKLET FESTİVALİ' ŞEHRİ AYDINLATTI

Tarihi Taş Bina'nın cephesine yansıtılan bisiklet temalı video mapping gösterisi ile gökyüzünü aydınlatan drone şovu, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.

Programı aileleriyle takip eden Konyalılar, festival öncesinde düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde 6-7-8-9 Ağustos'ta düzenlenecek Konya Bisiklet Festivali, 16.00-23.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.