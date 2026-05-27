Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, mayıs ayında düzenlediği turne programıyla Artvin ve Ordu'da sahne alarak kültür ve sanat köprüleri kurdu.

Mersin(İGFA) - Mersin'de sahneledikleri oyunlarla kentin kültür sanat vizyonunu ileriye taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekipleri, sanatın birleştirici gücünü Türkiye'ye aşılamak için kolları sıvadı.

Artvin ve Ordu'da oyunlarını sahneye koyan ekipler yüzlerce sanatseverle bir araya geldi.

ORDULU SANATSEVERLERDEN 'EYVAH NADİR' OYUNUNA TAM NOT

12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen '3. Ordu Şehir Tiyatroları Festivali' kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu Sahnesi'nde 'Eyvah Nadir' oyunuyla Ordulu sanatseverlerin karşısına çıktı.

Festival izleyicilerinden tam not alan oyunun ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Şube Müdürü Ahmet Duran Borlu, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen ve Sanatçı Mehmet Naci İdişci'ye Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

ARTVİN'DE HEM YETİŞKİNLER HEM MİNİKLER SANATLA BULUŞTU

Ordu'nun ardından Şehir Tiyatrosu'nun bir diğer durağı ise Artvin oldu. 12-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs'ta Artvin Belediyesi ev sahipliğinde sahne alan tiyatro ekibi, hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik oyunlarıyla Artvinli yurttaşlarla buluştu.

Kentte, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' isimli çocuk oyunu ile minik izleyicilere keyifli anlar yaşatan ekip, akşam saatlerinde ise Ahmet Hamdi Tanpınar Sahnesi'nde sahnelenen 'Eyvah Nadir' oyunuyla Artvinli sanatseverlerle buluştu.

Büyük ilgi gören oyunların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen ile Sanatçı Mehmet Naci İdişci'ye Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

Oyun sonunda sahnelenen performanslardan övgü ile söz eden Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, kurulan sanat köprüleri adına Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini iletti.