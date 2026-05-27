Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçiren öğrencilerle kahvaltı programında bir araya geldi. Programda birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları verildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı dolayısıyla ailesinden uzakta eğitim hayatını sürdüren öğrencilerle kahvaltı programında buluştu.

Programa, Kamil Bayramiç de katıldı. Bursa'da eğitim gören farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen öğrencilerle bayram sevincini paylaşan Başkan Vekili Biba, gençlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, öğrencilerin Bursa'da kendilerini yalnız hissetmemesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Biba açıklamasında, 'Şehrimizde eğitim gören her bir öğrencimizin kendini evinde hissetmesi için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Samimi sohbetlerin yaşandığı programda öğrenciler de bayram dolayısıyla kendileriyle bir araya gelen protokol üyelerine teşekkür etti.