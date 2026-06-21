Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile yürüyüş ve bisiklet yollarındaki motorlu araç geçişlerini engelliyor.

MERSİN (İGFA) - Kentte güvenli ulaşım ve kamusal alan kullanımını destekleyen uygulama sayesinde, sahil şeridinde motorlu araç kaynaklı risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Babil Kavşağı'ndan Mersin Limanı'na kadar uzanan sahil bandında uygulamaya alınan sistem kapsamında, güzergah boyunca yerleştirilen kameralarla 7/24 izlenen alanın görüntüleri, Macit Özcan Spor Tesisleri'nde kurulan merkezden anlık olarak takip ediliyor.

EDS İLE ŞİMDİYE KADAR YAKLAŞIK 3 BİN SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanan sistem sayesinde, yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçla giriş yapanlar anında tespit ediliyor. Elektronik Denetleme Sistemi'ne düşen görüntüler doğrultusunda, ihlal yaptığı belirlenen araç sürücülerine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor.

Cezayı bir ay içerisinde ödeyenler, yüzde 25 indirimden yararlanabiliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sahil şeridinde güvenliği artırmak amacıyla hayata geçirdiği uygulama kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 3 bin sürücüye cezai işlem uygulandı.

AKTÜRK: 'BU KARAR, YAYA VE BİSİKLET YOLUNDA MOTORLU ARAÇLARIN OLUŞTURDUĞU TEHLİKE NEDENİYLE ALINDI'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, 'Elektronik Denetleme Sistemi, 1 Ocak 2026 itibariyle kuruldu. Kapsama alanı ise Kültür Park'ın tamamı. Meclisimizde alınan kararla ilgili olarak; Emir ve Yasaklar Yönetmeliği ile ilgili madde gereği, motorlu araçların yaya ve bisiklet yollarına geçmemesi gerekiyor. Sahil yolunda çeşitli yerlere bu yasakla ilgili tabelalar astık ve duyurular yaptık' dedi.

Kültür Park'ın ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Aktürk, yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araçların oluşturduğu tehlike nedeniyle bu kararın alındığını ifade etti.

Uygulamanın daha önce belediyenin internet sitesi ve basın aracılığıyla duyurulduğunu, ancak ihlallerin sürmesi nedeniyle yeniden bilgilendirme yapma gereği duyduklarını kaydeden Aktürk, 'Belediyemizin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği 25. Maddesi'ne göre, bu hususta tespit tutanağı tutularak yaklaşık 3 bin adet ceza yazıldı. Büyükşehir olarak ceza yazma taraftarı değiliz, ama vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu caydırıcı tedbirleri almak zorundayız' dedi.

Vatandaşlara kurallara uymaları konusunda da çağrıda bulunan Aktürk, 'Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak, gerek EDS gerekse de motorize ekiplerimizce denetimlerimiz devam edecek' ifadelerine yer verdi.