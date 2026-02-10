Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 2026 yılının ilk ayında 536 olaya müdahale etti. Fedakâr ve özverili bir şekilde sorumluluk alanındaki konularda görev yapan Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı ayrıca 1 ay içerisinde eğitim ve denetimler de gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Sorumluluk alanına giren her konuda fedakârca görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, aynı zamanda binlerce vatandaşa verdiği eğitimlerin yanı sıra titiz denetimlerini yeni yılda da aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nin 17 istasyon, 57 araç ve 345 personelden oluşan itfaiye teşkilatı, Ocak ayında 235 yangın, 235 kurtarma, 62 trafik kazası ve 4 su baskınına başarılı bir şekilde müdahale ederek toplamda 536 itfai olayda görev yaptı.

Görevlerini titiz bir şekilde fedakârca yürüten İtfaiye ekipleri itfai olaylara müdahale çalışmalarının yanı sıra 1.736 vatandaşa eğitim verirken, 48 denetim gerçekleştirerek yangın güvenliği ve afet farkındalığı konularında da aktif rol oynadı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini öncelik haline getiren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, doğal afetlerden teknik kurtarmalara kadar geniş kapsamlı görevlerini, disiplinli ve özverili bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, modern araçları ve profesyonel kadrosu ile Kayseri merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde ve ihtiyaç duyulan her bölgede, olaylara anında ve etkili müdahale sağlayarak örnek bir başarı grafiği ortaya koyuyor.