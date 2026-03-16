Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen Yaşlı Destek Hizmetleri ile kentte yaşayan yaş almış vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Hizmet kapsamında kayıtlı 312 yaş almış vatandaş düzenli olarak aranarak sağlık durumları ve ihtiyaçları takip ediliyor. Yaş almışların evlerinde bir ses olarak onlara destek veren Büyükşehir, bu hizmetiyle takdir topluyor.

BÜYÜKŞEHİR, YAŞ ALMIŞ YURTTAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Büyükşehir, yaş almış vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlı Destek Birimi tarafından gerçekleştirilen telefon görüşmeleri sayesinde özellikle yalnız yaşayan veya bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarla sürekli iletişim kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan görüşmelerde yaş almışların sağlık durumlarını ve günlük yaşamlarında karşılaştıkları ihtiyaçları belirleyerek gerekli destekleri hızlı bir şekilde sağlıyor. Ekipler, birkaç kez telefonu açmayanlar öncelikli olmak üzere ev ziyareti de gerçekleştiriyor.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir, aynı zamanda evlerde meydana gelen küçük çaplı bakım ve onarım işlemlerini de üstleniyor. Musluk tamiratı, lamba değişimi ve kapı tamiri gibi işlemler, ekipler tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan Yaşlı Destek Birimi'ne kayıtlı vatandaşlar, düzenlenen gezi ve sinema gibi etkinliklere de dahil edilerek sosyal hayata katılımları destekleniyor. Ayrıca, ekipler tarafından ev ziyaretlerinde yaş almış yurttaşlara; içerisinde bir çok temizlik malzemesinin yer aldığı 'Hijyen Paketleri' de teslim ediliyor.