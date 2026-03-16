Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak hedefiyle yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. '17 ilçeye eşit hizmet' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren MASKİ, Selendi ilçesine bağlı Halılar ve Atatürk mahallelerinde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışması başlattı.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Selendi ilçesine bağlı Halılar Mahallesi'nde bin 200 metrelik kısmi kanalizasyon hattı ve Atatürk Mahallesine 500 metre yağmursuyu hattı çalışmalarına başladı. Proje kapsamında, yüklenici firma tarafından titizlikle yürütülen toplam 1.700 metrelik çalışmaların tamamlanmasıyla mahallelerde uzun yıllardır süregelen altyapı sorunlarının kalıcı olarak çözüme kavuşacağı belirtildi.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'ndan Harita Teknikeri Fatma Nur, yürütülen çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

'Halılar Mahallemizin kanalizasyon hattı konusunda ciddi sıkıntıları vardı. Meydandaki fosseptik; yazın koku, kışın ise taşma sorunlarına yol açarak halk sağlığını tehdit ediyordu. Muhtarımız ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine hemen harekete geçtik. Yeni hattımızı ana şebekeye bağlayarak bu sorunu ortadan kaldıracağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.'

Yıllardır süren altyapı eksikliğinin giderilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti: