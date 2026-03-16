Maltepe Belediyesi'nce 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yılı dolayısıyla Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet Eğitim Merkezi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Hazırlık Kursu öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı 'Gençlerin Gözünden Geçilmez Destan: Çanakkale' isimli programda, Çanakkale destanına gençlerin anlatımıyla yer verildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, 'Gençlerimizin hazırladığı bu programın değeri buradan geliyor çünkü tarih ancak yeni kuşakların onu anlaması ve sahiplenmesiyle canlı kalır. Siz gençler yalnızca geçmişi öğrenen değil o mirası geleceğe taşıyan kuşaklarsınız. Sizlerin tarihine, değerlerine, cumhuriyetine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük sorumluluğumuzdur.' şeklinde konuştu.

ÇANAKKALE'DEKİ BAĞIMSIZLIK ATEŞİ, KURTULUŞ SAVAŞI'NIN YOLUNU AYDINLATTI

Çanakkale'nin dünyanın en güçlü ordularına karşı imkânsızlıklar içinde verilen mücadele olduğunu vurgulayan Köymen 'Bu destanı yazanlar yalnızca cephedeki askerler değildi. Anadolu'nun dört bir yanından gelen gençler, öğrenciler, öğretmenler, işçiler, çiftçiler kısacası bir millet topyekûn ayağa kalkmıştı. Bu büyük direnişin en önemli liderlerinden biri de hiç kuşkusuz Anafartalar'daki tarihi yazan büyük komutanı Mustafa Kemal Atatürk'tü. Çanakkale'de yakılan bağımsızlık ateşi daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın yolunu aydınlatmış ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden kapıyı aralamıştır.' ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'ni insanlık tarihinin en güçlü dayanışma ve fedakârlık alanı olarak görmek gerektiğine işaret eden Köymen 'Tarih ancak yeni kuşakların onu anlaması ve sahiplenmesiyle canlı kalır. Siz gençler yalnızca geçmişi öğrenen değil o mirası geleceğe taşıyan kuşaklarsınız. Sizlerin tarihine, değerlerine, cumhuriyetine sahip çıkan bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük sorumluluğumuzdur.' diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SAHNEYE ÇIKTI, MİLLÎ MÜCADELEYİ ANLATTI

Programda Çanakkale Savaşı'nın anlatan şiir yarışmasında birincilik ödülünü kazanan öğrenciye Başkan Esin Köymen tarafından başarı belgesi verildi. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin bir araya geldiği YKS Tarih Kulübü öğrencileri ise Çanakkale Zaferi'nin nasıl kazanıldığını anlatan mektupları, cephede çarpışan askerlerin hatıralarını, Conk Bayırı Muharebesi'nde Atatürk'ün hayatını kurtaran cep saatinin öyküsünü anlattı. Cumhuriyet Korosu ve Çanakkale Kahramanları Oratoryosu ise büyük mücadelenin ruhunu yansıtan eserleri, öğrenciler ise Çanakkale Destanı için yazılan şiirleri seslendirdi.