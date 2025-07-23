Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkezde sürdürdüğü kapsamlı yol çalışmalarını, kırsal mahallelere de aynı titizlik ve kararlılıkla ulaştırmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, Anamur’un en büyük Yörük mahallelerinden Gercebahşiş’te, ulaşımı kolaylaştıracak 8 kilometrelik yeni yol düzenlemesi gerçekleştirdi.

Uzun süredir dar ve bozuk olan yol nedeniyle ulaşımda büyük zorluklar yaşayan ve önceden atıl durumda bulunan yolda, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir ekipleri, sorunları yerinde tespit ederek hummalı bir çalışmanın startını verdi.

Toplam 8 kilometrelik yolun hem güvenliğini artırmak, hem de araç geçişini daha konforlu hale getirmek amacıyla genişletme çalışmalarına öncelik veren ekipler, zeminde yaşanan yapısal bozulmaları da göz önünde bulundurarak güçlendirme işlemlerini tamamladı. Böylece altyapısı sağlamlaştırılan yol, çift şeritli hale getirilerek 2 aracın rahatça yan yana geçebileceği konuma kavuşturuldu. Son aşamada sathi kaplama işlemleri tamamlanacak olan yol, uzun ömürlü ve dayanıklı bir yüzeye kavuşacak.

Yalçın: “Yan yana 2 arabanın geçemediği yolu, 2 şeritli yol haline getirdik”

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Anamur ve Bozyazı Birim Sorumlusu Erol Yalçın, Gercebahşiş Mahallesi’nin Anamur’un en büyük Yörük mahallelerinden biri olduğunu ifade ederek, burada 8 kilometrelik bir çalışma yapıldığından bahsetti. Yalçın, “Burada asfalt çalışması için büz ve menfezleri değiştiriyoruz. Yolun genişletilme işlemini tamamladıktan sonra, birinci ve ikinci kat sathi kaplama asfalt çalışması için zemin sertleştirmesi ve sıkıştırmasını yapıyoruz. Bu yolu genellikle öğrenci servisleri ile diğer araçlar, arazi geçiş yolu olarak çok sık kullanıyor. Daha önce atıl durumdaydı ve 2 araba yan yana geçemiyordu. Bunların çalışmasını yaptık ve yolu genişleterek şu an 2 şeritli bir yol haline getirdik” ifadelerini kullandı.