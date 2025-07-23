Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile İçişleri Bakanlıkları, izinsiz çalışan yabancılar için sınır dışı etme kararı alındığında yapılan masrafların işverenlerden tahsiline ilişkin yeni yönetmeliği yayımladı. Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve varsa eş ile çocuklarının sınır dışı edilmesine ilişkin masrafların işverenlerden tahsiline dair yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

28 Temmuz 2016 tarihli 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na dayanan yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Yönetmelik, izinsiz çalıştığı için il göç idaresine bildirilen ve sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ile bunların işverenlerini kapsarken, Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanan konaklama, ulaşım ve sağlık harcamalarının işveren veya işveren vekilinden tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, sınır dışı işlemleri sırasında yapılan masraflar (konaklama, ülkelerine dönüş ve sağlık giderleri), işverenden tahsil edilecek. İl Göç İdaresi, işverene bir aylık ödeme süresi tanıyarak yazılı tebligat yapacak. Ödeme yapılmazsa, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca vergi dairesi üzerinden tahsilat yapılacak.

Geri gönderme merkezlerinde barınma maliyeti, her yıl Göç İdaresi tarafından maktu olarak belirlenecek ve en fazla 3 aylık idari gözetim süresince tahsil edilecek.

DENETİM VE BİLDİRİM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu idareleri ve kolluk kuvvetleri, iş yerlerinde izinsiz çalışan yabancıları tespit ettiğinde durumu il müdürlüğüne bildirecek. İl müdürlüğü, idari yaptırımları uygulayacak ve bilgileri kolluk birimleri ile il göç idaresine iletecek. Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı, veri paylaşımı için protokol çerçevesinde iş birliği yapacak.

Yönetmelik, izinsiz çalışmanın önlenmesi ve işverenlerin sorumluluğunu artırmayı hedefliyor.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz