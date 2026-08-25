Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programda önemli mesajlar verdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecine dikkat çeken Erdoğan, 'Hedefimize ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak' dedi.

BİTLİS (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikte konuştu. Ahlat'ın Anadolu'nun Türk-İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Malazgirt ruhunun bugün de yaşadığını söyledi.

Ahlat'ın tarihî önemine dikkat çeken Erdoğan, 'Ahlat, Kubbet'ül İslam'dır; Ahlat, bu toprakları imar, inşa ve ihya eden ecdadımızın Anadolu'ya giriş kapısıdır' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Malazgirt'le başlayan ve Anadolu'nun ardından üç kıtaya yayılan tarihî yürüyüşün bugün de sürdüğünü belirterek, 'O ruh, bugün yine buradadır; Allah'a hamdolsun dimdik ayaktadır' dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Konuşmasında 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Erdoğan, sürecin hedefine ulaşması halinde Türkiye'yi yeni bir dönemin beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İki sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında, inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak' dedi.

Sürecin yalnızca güvenlik alanında değil, ekonomi ve bölgesel istikrar açısından da sonuçlar doğuracağını belirten Erdoğan, kardeşliğin güçlenmesiyle ekonominin ve refahın da artacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgenin huzur ve istikrara kavuşacağını belirterek, 'Türkiye'yle ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak' mesajını verdi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda (#MalazgirtZaferi #KutluYürüyüş) konuştu:



'Kudüs ve İstanbul; Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Diyar-ı Rum'u Dar'ül İslam haline getiren, bu toprakları iyilikle, erdemle, adaletle nakış: pic.twitter.com/K7zcJfXxMa — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 25, 2026

NEMRUT KALDERASI MİLLÎ PARK İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içerisindeki Nemrut Kalderası'nın Millî Park ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararla bölgenin tarihî ve doğal güzelliklerinin daha etkin şekilde korunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda da 1071'de ortaya konulan azim ve şuurun bugün Türkiye'nin karşılaştığı zorluklarla mücadelede ilham kaynağı olduğunu belirtti. Erdoğan, Malazgirt ruhunun asırlar boyunca millete yol gösterdiğini ifade ederek, ecdattan miras kalan sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma anlayışının birlik ve beraberliğin güvencesi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin büyük, güçlü ve müreffeh geleceğini inşa etme hedefinin sürdüğünü belirten Erdoğan, Sultan Alparslan ve Malazgirt şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

ZAFER HAFTASI MESAJI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda ise Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruz arasındaki tarihî bağa dikkat çekti.

1071'de Malazgirt'te başlayan yürüyüşün Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün de aynı mücadele azmiyle geleceğini inşa ettiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajının sonunda Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve vatandaşların Zafer Haftası'nı kutladı.