Mersin genelinde ulaşım projelerine büyük önem veren, konforlu ve güvenli ulaşım için 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın yeni hizmet noktası Toroslar ilçesinde bulunan Çavak-Hamzabeyli Mahallesi arasındaki grup yolu oldu. MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, toprak kaymaları nedeniyle tahrip olan yolda, genişletme ve asfalt serim hizmetinin yanı sıra taş duvar ve oto korkuluk imalatı da gerçekleştirdi.

Vatandaşlardan gelen talepler sonrası dik arazi şartlarının da olduğu bölgede yapılan incelemelerde, özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek toprak kaymalarının can güvenliğini tehlikeye atmaması ve ulaşım hizmetlerini aksatmaması için önemli çalışmalar yapıldı. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurları bertaraf etmek için çalışmalarını titizlikle sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, mevkide heyelan riskine karşı taş duvar ve oto korkuluk çalışması yaparak gerekli önlemleri aldı.

Arazi yapısı ve yoğun yağışlar nedeniyle heyelan olasılığı bunulan ve bu sorunu önlemek adına duvar çalışması yapılan kısımda, yol tasarım ve alt yapısı, arazi kullanımı planlaması yapılarak yoldan daha emniyetli geçişlerin sağlanması için yol genişletme çalışması da yapıldı. Döşenen drenaj boruları sayesinde yeksek yeraltı suyunun tahliye esilmesi sağlanarak, yolda kayma olmasının önüne geçildi. Zemin hazırlık çalışması sonrası asfalt serimi de yapılarak tahrip olan alanlar yenilendi. Araç geçişlerinin rahatlatıldığı yolda, oto korkuluk çalışmasıyla da vatandaşların güvenli seyahat etmesi sağlanarak yol güzergahı daha güvenli bir hale getirildi.