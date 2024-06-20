Tarımsal destek ve teşvik projeleri ile üreticilerin yanında olmayı sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin daha etkin bir şekilde üretim yapması için de eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, üreticilerden gelen talep üzerine Silifke İlçesi’ne bağlı Çaltıbozkırlı üreticilere eğitim düzenledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tarihi Çaltıbozkır Sina İlkokulu’nda verilen eğitim kapsamında üreticilere; arazi yapısı ve su ilişkisi, toprakta yeterli suyun kullanılmasının önemi, sulama sistemlerinin kullanımı, bitkilerde sulama ihtiyacı ve su tüketimi, drenaj ve sulama teknikleri hakkında bilgi verildi.

Daha önceleri geleneksel yöntemlerle tarım yapan ve son 10 yıldır Çaltıbozkır’da sulu tarıma geçen üreticiler, verilen eğitimler sayesinde yanlış yapılan yöntemlerin aksine tarımda ihtiyaç duyulan modern sistemlerin kullanılmasının gerekliliklerinin, avantajlarının önemine ilişkin yeni bilgiler edindi.