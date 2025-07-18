Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hem fiziksel hem de zihinsel sağlıklarını desteklemeye yönelik projeleriyle, her yaş grubuna hitap etmeyi sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Toroslar Spor Park’ta “7’den 70’e Yüzme Kursu” veriliyor.

Haziran ayında okulların kapanmasıyla birlikte başlayan ücretsiz kurslar, Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edecek. 2 haftalık periyotlar halinde planlanan eğitimler, toplam 5 kur şeklinde gerçekleştiriliyor. Kurs süresince haftanın 4 günü yapılan 50 dakikalık derslerle temel yüzme eğitimi veriliyor. Her gün 6 seans düzenlenirken, her seansta yaklaşık 60 kursiyer eğitim alıyor.

Katılımcılar yaş grubu ve seviyelerine göre ayrılarak, alanında uzman 4 antrenör eşliğinde eğitim görüyor. Kurslarda yüzme sporunun temel becerileri kazandırılırken; psikomotor gelişim, zihinsel aktivite ve genel beden sağlığı da destekleniyor.

Batuk: “Yüzme kursu eğitiminde bir günde 360 kursiyere ulaşıyoruz”

Toroslar Spor Park Koordinatörü Mine Batuk, yüzme kurslarının Haziran ayında okulların yaz tatiline girmesiyle başlayıp, Eylül ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini belirterek, “7’den 70’e tüm yaş gruplarına, toplam 2 haftalık 5 kurdan oluşan bir eğitim veriyoruz. Uzman antrenörler eşliğinde verilen dersler, haftanın 4 günü 50’şer dakika sürüyor. Günde 6 seansımız var ve her seansa yaklaşık 60 öğrenci katılıyor. Böylece bir günde 360 kursiyere ulaşıyoruz” dedi.

Antrenörlerin yaş gruplarına ve seviyelere göre eğitim verdiğini aktaran Batuk, “Yüzmeyle ilgili temel eğitim veriyoruz. Macit Özcan Spor Tesisleri’nde uygulanan sistemin aynısı. Verilen yüzme kursu eğitimi ile aynı zamanda psikomotor gelişim, zihinsel aktivite ve her türlü beden sağlığı da destekleniyor” diye konuştu.