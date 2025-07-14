Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yürüttüğü hizmet atağını Gülnar ilçesinde de aralıksız sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Beydili Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri yol yenileme çalışmaları kapsamında Akdeniz-Tırnak-Emirhacı-Beydili-Sipahili Grup Yolu’nun en dar ve tehlikeli 5 kilometrelik kısmında önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

GÜLNAR’DA YOLLAR HEM YENİLENİYOR HEM GENİŞLETİLİYOR

30 kilometrelik Akdeniz-Tırnak-Beydili-Emirhacı-Sipahili Grup Yolu’nun 1. etap çalışmaları kapsamında, yolun en riskli bölümünde hem genişletme hem de altyapı çalışmaları tamamlandı. Daha önce 5 metre civarında olan yol genişliği, yapılan düzenlemelerle 12 metreye çıkarıldı. Ayrıca 2 kilometre uzunluğunda çift kat sathi kaplama yapılarak, sürüş güvenliği artırıldı.

Çalışmalar kapsamında sadece üstyapı değil, altyapı da güçlendirildi. Ekipler 2 kilometrelik içme suyu boru hattını yenileyerek, bölgedeki altyapı sorunlarını da ortadan kaldırdı. Grup yolu, Gülnar ilçesi içindeki 5 mahalleyi birbirine bağlamasının yanı sıra, ilçeyi Silifke ve Aydıncık ilçelerine ulaştıran bir güzergah olmasıyla da bölge halkı ve üreticiler açısından büyük önem taşıyor.