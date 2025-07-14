TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025’te ticari süt işletmelerinde toplanan inek sütü miktarı yüzde 2 azaldı, ancak inek peyniri, yoğurt, ayran, kefir ve tereyağı üretimi artış gösterdi.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2025’e ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azalarak 999 bin 348 ton oldu. Ancak, Ocak-Mayıs 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış kaydedildi. Nisan 2025’te 981 bin 30 ton olan süt toplama miktarı, Mayıs’ta yüzde 1,9 artarak 999 bin 348 tona yükseldi.Süt ürünleri üretiminde ise artış gözlendi.

Mayıs 2025’te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla inek peyniri üretimi yüzde 2,3 artarken, ayran ve kefir üretimi yüzde 11,9 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,8 arttı,

Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 22,6 arttı.

Ocak-Mayıs 2025 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre; inek peyniri üretimi yüzde 1,2, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,8, yoğurt üretimi yüzde 4,0, içme sütü üretimi yüzde 3,8,

tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 9,9 artış gösterdi.

Bu arada Nisan 2025’te 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi, Mayıs’ta yüzde 8,2 azalarak 131 bin 232 tona geriledi.