Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif bir şekilde yer alabilmesi için örnek projelerini sürdürüyor.MERSİN(İGFA) - Mersin'de Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla 4 ay sürecek kapsamlı yaz kursunu bu yıl da başlattı. Özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen kurs kapsamında, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri eşliğinde spor odaklı aktiviteler gerçekleştiriliyor. Salı ve Perşembe günleri 14 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlerde çocuklar, her 2 haftada bir farklı bir spor branşı ile tanışıyor. Böylece çocukların hangi spora yatkın oldukları uzmanlarca değerlendirilerek, yönlendirme yapılabiliyor.

Bu program sadece sporla sınırlı kalmıyor, aynı zamanda özel bireylerin disiplinli bir rutinle hareket etmesine katkı sağlıyor. Okul dönemindeki düzenlerini yaz tatilinde de sürdürebilen bireyler sosyalleşirken, kendilerini keşfetme fırsatı da buluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle bir kez daha ‘Engelleri birlikte aşıyoruz’ mesajını veriyor. Sosyal belediyeciliğin en değerli örneklerinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yürütülen çalışmalar sayesinde; özel gereksinimli bireylerin hayata daha sıkı tutunmaları, özgüven kazanmaları ve yeteneklerini keşfetmeleri destekleniyor.

UÇAN: “ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİMİZİN SPOR BRANŞLARINDAKİ POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Fatmanur Uçan, özel gereksinimli bireylerin kendilerine spor alanı bulmakta ve bireysel olarak spor yapmakta zorlandıklarını ifade ederek, “Öncelikle 7-13 yaş arası özel gereksinimli bireylerimiz, burada grup halinde spor kursundan faydalanıyorlar. 4 ay süren kursumuz haftada 2 gün 2 saat olmak üzere, yaz boyu devam edecek. Öğrencilerimiz burada; voleybol, futbol, basketbol, hentbol, masa tenisi, floor curling, hentbol ve bocce olmak üzere değişik spor branşlarından faydalanabiliyorlar. Özel gereksinimli bireylerimize farklı spor branşlarını deneterek, onların potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.