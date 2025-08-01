Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Muhtar Buluşmaları” kapsamında, İzmit ilçesindeki muhtarların talep ve önerileri alındı, hizmetler noktasında istişarelerde bulunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki 472 mahalle muhtarının katılımıyla gelenekselleşen “Muhtar Buluşmaları” İzmit ile başladı. Bu yılki ilk toplantı, İzmit ilçesi muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Köyler ve merkez olmak üzere 4 farklı buluşma şeklinde gerçekleşen toplantıda mahallelere yapılan hizmetler ele alınırken, talep ve öneriler de değerlendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda, muhtarlara mahallelerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunuluyor ve yapılması gereken hizmetler önceliklendirilerek anlatılıyor.

MUHTARLAR HİZMETİN MERKEZİNDE

İzmit Muhtarhane’de gerçekleştirilen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, şube müdürleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Ersoy, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Sevgi Koyun ve mahalle muhtarları katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban toplantıda, Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın muhtarlara verdiği önemi vurgulayarak, “Muhtarlar bizim en büyük hizmet ortağımızdır” dedi. Balaban ayrıca, muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını, mahallelerdeki ihtiyaç ve talepleri yerinde dinlediklerini, taleplerin imkânlar ölçüsünde karşılanması için gerekli adımların atıldığını söyledi.

TALEPLER HIZLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULUYOR

Balaban, muhtarların “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden ilettiği taleplerin hızlı ve ekonomik şekilde karşılandığını, acil ihtiyaçların öncelikli olarak çözüldüğünü de ifade etti. Kırsal kalkınma projelerine de değinen Balaban, Başkan Büyükakın liderliğinde katma değeri yüksek ürün yetiştiren çiftçilerin gelirlerini artırmaya yönelik birçok destek sağlandığını, ayrıca üreticilere TABİP, akaryakıt, tohum, gübre, modern sera kurulumu gibi çeşitli desteklerin verildiği aktarıldı.

Muhtarlara katılımlarından ve iş birliğinden dolayı teşekkür eden Numan Balaban, muhtarların her zaman hizmetin odağında olduğunu vurguladı. Muhtarlar da mahallelerine yapılan hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Büyükakın’a teşekkür etti ve hizmetlerin artarak devam etmesini diledi.