Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Türk Halk Müziği Topluluğu, büyük halk ozanı Âşık Veysel'i 'Uzun İnce Bir Yol' adlı konserle andı. Şef Erman Talşık idaresinde sahnelenen konserde, Âşık Veysel'in hafızalara kazınan eserleri sanatseverlerle buluştu.

MERSİN (İGFA) - Konser boyunca usta ozanın türkülerine herkes yer yer eşlik ederken, 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü salondaki tüm dinleyiciler hep bir ağızdan söyledi. Konserde ayrıca Âşık Veysel'in torunu Filiz Şatıroğlu Arıkan da sahne alarak dedesinin eserlerini seslendirdi.

Topçuoğlu: 'Âşık Veysel, Anadolu'da yaşayan tüm toplulukları birleştiren büyük bir ustadır'

Konserin sonunda Âşık Veysel'in torunu Filiz Şatıroğlu Arıkan'a, Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu tarafından plaket verildi. Âşık Veysel'in eserlerinin, Anadolu'nun ortak kültürünü yansıtan önemli değerler olduğunu ifade eden Topçuoğlu, 'Âşık Veysel; eserleriyle ülke sınırlarını aşan, Anadolu'da yaşayan tüm toplulukları birleştiren ve kaynaştıran büyük bir üstat. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere, bu anma gecesinin hayata geçmesinde emeği olan, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' dedi. Topçuoğlu ayrıca, Filiz Şatıroğlu Arıkan'ın bu anlamlı gecede sahneye çıkarak dedesi Âşık Veysel'in eserlerini seslendirmesinin, kendilerini ayrıca memnun ettiğini dile getirdi.

Şatıroğlu: 'Âşık Veysel'i anlayan ve dinleyen herkes burada O'nun torunuydu'

Konserde sahne alan Âşık Veysel'in torunu Filiz Şatıroğlu Arıkan, böyle anlamlı bir gecede yer almaktan dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti. Âşık Veysel'in eserlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine dikkat çeken Filiz Şatıroğlu Arıkan, 'Torunu olarak sadece ben değil; Âşık Veysel'i anlayan ve dinleyen herkes burada O'nun torunuydu. Arkadaşlarımız, Erman Şef'in yönetiminde muhteşem bir hazırlık yapmış. Bu projede konuk olarak bulunmak bile beni ayrıca çok mutlu etti' diye konuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, bünyesinde muhteşem gençlere yer vermiş olmasının da takdire şayan olduğunu sözlerine ekleyen Filiz Şatıroğlu Arıkan, 'Dedem ve dedem gibi ozanlar; bu gençlerimiz ve böyle güzel etkinlikler olduğu sürece daima yaşayacaklar, ölümsüzleşecekler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Talşık: 'Veysel Usta'yı türküleriyle ve şiirleriyle andık'

Konserin şefliğini üstlenen Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Erman Talşık, gecenin kendileri için çok özel olduğunu dile getirdi. Salonda oluşan atmosferin unutulmaz olduğunu belirten Talşık, 'Bugün harika bir atmosferde harika bir konser oldu. Veysel Usta'yı andık. O büyük ustayı bu akşam türküleriyle ve şiirleriyle andık. Bizim için harika geçen bir konser oldu. Seyircilerimizin tepkileri, türkülere eşlik etmeleri de harikaydı. Her şeyin ötesinde Âşık Veysel'in torunu Filiz Ablamızın da bizimle birlikte olması çok kıymetliydi. Bize çok büyük değer kattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum' dedi.

Altıner: 'Bu mutlu geceyi bizlere yaşatan herkese sonsuz teşekkür ediyorum'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi Erman Talşık'a plaketini takdim eden Sivrialan Mersin Oluşumu Başkanı Turgay Altıner, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Bizleri bu mutlu gecede sizlerle buluşturan başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e, tüm bürokratlara, Erman hocam ve ekibi ile emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ' diye konuştu.