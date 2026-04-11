Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında emeklilerin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, emekliler için sosyal hayatın önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evleri, yaş almış bireyler için aile ortamının oluştuğu dayanışma ve paylaşım yerleri olarak dikkat çekiyor.

MERSİN (İGFA) - Tarsus Emekli Evi üyeleri, düzenlenen gezi programıyla Tarsus Doğa Parkı'nı ziyaret etti. Doğayla iç içe keyifli bir gün geçiren emekliler, güzel havanın tadını çıkararak hem dinlenme hem de sosyalleşme imkanı buldu. Tarsus Doğa Parkı gezisinin ardından program, Berdan Barajı çevresinde yer alan mesire alanda devam etti. Emekliler kendileri için hazırlanan alanda yemek yiyip sohbet ederek, keyifli vakit geçirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gezi programı sayesinde emekliler, günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak doğayla buluşma fırsatı yakaladı.

Özkına: 'Emekli vatandaşlarımızın, kaliteli ve huzurlu zaman geçirmelerini amaçlıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Emekli Evi Sorumlusu Dilara Özkına, Tarsus Doğa Parkı ve Berdan Barajı mesire alanında keyifli bir gezi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 'Bu tür sosyal etkinliklerle emekli vatandaşlarımızın hem sosyal hayata katılımlarını artırmayı, hem de kaliteli ve huzurlu zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Etkinliğimiz boyunca katılımcılarımız doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Tarsus Doğa Parkı'nı gezerek güzel anılar biriktirdiler ve mesire alanında sohbet ederek dayanışma içinde bağlarını güçlendirdiler. Bu tür gezilerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek' dedi.

Büyükşehir'in Emekli Evleri, emeklileri evden çıkmaya ve sosyalleşmeye teşvik ediyor

Tarsus Emekli Evi üyelerinden Fatma Alper, çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, 'Güzel bir gezi oldu. Emekli Evi'nin sayesinde sosyalleşiyoruz. Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz. Bizim yaşımızdaki insanlar için çok güzel bir etkinlik. Tarsus Doğa Parkı çok güzel, beğendik, tertemiz. Emekli Evi bizim için iyi oluyor. Ücretsiz getiriyorlar, gezdiriyorlar. Emekli maaşlarımız çok az. Dışarıda gezilere ücret ödeme imkanımız da olmuyor. O yüzden memnunuz' diye konuştu.

Emekli Evi üyelerinden Fatma Kılıç ise 'En başta Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum. Baharın geldiğini fark ettim. En azından şehrin ortamından kurtuldum. Hayvanları gördüm. Mis gibi havada, doğada yürüyüşümü yaptım. Çok mutlu oldum' dedi. Emekli Evi'nin bütün imkanlarının çok iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Kılıç, 'Etkinlikler çok güzel. Bilgi aldığımız seminerler oluyor. Doktorlar geliyor. Yaşlı insanlarla çok güzel ilgileniyorlar. O yüzden çok memnunum' ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaşlardan Ender Ur, Büyükşehir'in Emekli Evleri sayesinde akranlarıyla gezilere katıldıklarını ifade ederek, 'Evimizin dışına çıktık. Yeşillik gördük, sosyalleştik. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Bütün hayvanat bahçesini gezdik. Belgesellerde gördüğümüz hayvanları yakından gördük. Bizim böyle yerleri gezecek ekonomik gücümüz yok. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ona sağlık, sıhhat diliyoruz' dedi.

Emekli Evi üyelerinden Nurhan Güler, 'Emekli Evi'nde çok güzel günler geçiriyoruz. Güzel etkinlikler oluyor. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Emekli Evi, beni evden çıkmaya teşvik ediyor' ifadelerine yer verdi.