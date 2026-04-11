Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin turizm profesyonellerini bir araya getiren en prestijli organizasyonlardan biri olan 4. TÜRSAB Turizm Kongresi'ne katılarak kentin kültürel ve gastronomik zenginliklerini ulusal ve uluslararası paydaşlara tanıttı.

DENİZLİ (İGFA) - Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel'de gerçekleştirilen 4. TÜRSAB Turizm Kongresi, sektörün önde gelen temsilcilerini, acenteleri ve yerel yönetimleri bir araya getirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü, kongrede aktif rol alarak şehrin turizmdeki marka değerini güçlendirecek görüşmelere imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtım standını ziyaret edenler arasında ünlü yönetmen, senarist ve oyuncu Ezel Akay da yer aldı.



Kültürel miras ve gastronomi odaklı tanıtım



Kongre süresince gerçekleştirilen ikili görüşmelerde ve sunumlarda, Denizli'nin sadece termal turizm ve antik kentleriyle değil, aynı zamanda köklü gastronomi kültürü ve geleneksel değerleriyle de ön planda olduğu vurgulandı. Şehrin turizm pastasından aldığı payı artırmak adına; ulusal ve uluslararası platformlarda sürdürülebilir temsil, sektör temsilcileriyle stratejik iş birliği modelleri, kentin saklı kalmış turizm destinasyonlarının tanıtımı konuları ana gündem maddelerini oluşturdu.



Denizli'ye teşekkür plaketi



Etkinliğin kapanış töreninde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kongreye sağladığı katkılardan dolayı Denizli Büyükşehir Belediyesi adına hazırlanan katılım plaketini takdim etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin turizm alanındaki stratejik tanıtım faaliyetleri ve modern şehircilik anlayışıyla, kentin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma misyonuna devam edeceği belirtildi.