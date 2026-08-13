Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan yolu yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

İlçe belediyesinin sorumluluk alanında bulunan ve bölgedeki üreticilerin bahçelerine ulaşımda yoğun olarak kullandığı 1,5 kilometrelik yol, Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nin verdiği destekle çift kat sathi kaplama asfalt yapılarak, daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

BÜYÜKŞEHİR KIRSAL MAHALLELERDE DE VATANDAŞIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Özellikle hasat dönemlerinde yoğun araç trafiğine sahne olan güzergâhta gerçekleştirilen çalışma sayesinde üreticiler, bahçelerine ve tarlalarına artık daha rahat ulaşabilecek. Yolun kısa sürede tamamlanmasıyla hem zaman kaybının önüne geçildi, hem de tarımsal faaliyetlerin daha sağlıklı şekilde sürdürülmesine katkı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesi, yalnızca merkezde değil kırsal mahallelerde de vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini sürdürürken, tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunların çözümüne öncelik veriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışma, kırsal kalkınmaya katkı sunmasının yanı sıra, belediyeler arasındaki iş birliğinin de başarılı bir örneğini oluşturdu.