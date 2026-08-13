İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, ağustos ayında Maltepeli vatandaşları İstanbul'un yeni rotalarında yeni deneyimlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Ağustos ayındaki gezi programı kapsamında Maltepeliler rehber eşliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras'ın restorasyon ve işlevlendirme çalışmalarının ardından kültür, sanat ve yaşam alanına dönüştürülen Çubuklu Silolarını ziyaret etti. Katılımcılar Dijital Sanatlar Müzesi'nde teknoloji ve sanatı buluşturan sergiyle Doğa ve Bilim Müzesi'ni gezdi.

Programın ikinci rotası Anadolu Kavağı sırtlarındaki Doğu Roma (Bizans) döneminden kalan, Ceneviz ve Osmanlı izlerini taşıyan Yoros Kalesi oldu. Maltepeliler, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan noktasında bulunan kalenin tarihi hakkında detaylı bilgi edinerek buradaki tarihi kalıntıları inceledi. Ziyaretçiler boğazı izleyip fotoğraf çekerek unutulmaz bir gün geçirdi. Maltepe Belediyesi'nin ağustos ayındaki gezi programına katılım için kurumsal sosyal medya hesaplarını takip ederek detaylı bilgiye ulaşılabilir.