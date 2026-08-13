Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurmak ve talepleri yerinde dinlemek amacıyla düzenlediği 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşması Fethiye Mahallesi'nde gerçekleşti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve vatandaşların istek ile şikâyetlerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla başlattığı 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmalarını Fethiye Mahallesi'nde sürdürdü.

Fethiye Çamlık Parkı'nda düzenlenen etkinlikte mahalle sakinleri taleplerini Başkan Şadi Özdemir'e aktarırken, eş zamanlı olarak 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz', 'Kadınların Derdi Ne?' ve 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' programları gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri sağlık taramalarından faydalanırken çocuklar da atölye ve oyun parkurlarında zaman geçirdi.

Buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

ADİL HİZMET VE KAYNAK KULLANIMI VURGUSU

Program öncesinde stantları ziyaret ederek mahallelilerle sohbet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasında katılımcı ve adil yönetim anlayışına dikkat çekti. Toplam 64 mahalleye eşit hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, belediye bütçesinin halkın vergileriyle oluştuğunu vurgulayarak şunları söyledi: 'Biz vatandaşın parasıyla vatandaşa hizmet ediyoruz. Harcadığımız her kuruşun bilincindeyiz. Dayanışmayla, doğru harcamayla ve adil bir dağıtımla tüm mahallelerimize hizmet üretmeye devam edeceğiz. Temel hedefimiz, herkesin kendini ait hissettiği ortak bir Nilüferlilik bilinci oluşturmak.'

Konuşmasında belediyenin yürüttüğü sosyal destek projelerine de değinen Başkan Şadi Özdemir; anne ve çocuk sağlığından evde bakıma, dar gelirli ailelere yönelik yardımlardan öğrenci desteklerine kadar pek çok alanda vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

Fethiye Mahalle Muhtarı Mustafa Ormanlı da, mahallelerinde düzenlenen etkinlik için Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından söz alan mahalle sakinleri soru, görüş ve önerilerini dile getirdi; Başkan Şadi Özdemir sorunları dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.