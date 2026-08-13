İzmir Bornova Belediyesi, 15 dönümlük Yakaköy Dayanışma Tarlası'nda üniversite öğrencileri ve işçilerin hasat ettiği yazlık sebzeleri Kent Market raflarında ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, projenin uygulandığı merkezde incelemelerde bulunarak iki ilçe arasında kooperatif ürünlerini kapsayan yeni bir tarımsal iş birliği köprüsü kurduklarını açıkladı.

Türkiye'nin en çok kent bostanına sahip belediyesi olan Bornova, bu dayanışma hareketinin yanı sıra 7 farklı noktadaki 786 üretim parseliyle yerel tarımı ve üretici kadınları desteklemeye devam ediyor.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışına yepyeni bir soluk getiren Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği'ndeki 15 dönümlük 'Dayanışma Tarlası'nda ilk hasadı gerçekleştirdi.

Belediye işçileri ve üniversite öğrencilerinin el emeğiyle toplanan taze domates, biber ve patlıcanlar, Bornova Merkez'deki Celal Altınay Kent Market raflarında ihtiyaç sahipleri için ücretsiz olarak yerini aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kendisini ziyarete gelen Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile birlikte Kent Market'i gezerek dayanışma standında çok önemli açıklamalarda bulundu. İki başkan, Bornova ve Torbalı arasında kurulacak yeni tarımsal üretim ve kooperatif köprüsünün de müjdesini verdi.

BAŞKAN EŞKİ: 'ÖĞRENCİLERİMİZ HASAT ETTİ, ŞİMDİ HALKIMIZLA PAYLAŞIYORUZ'

İncelemeler sırasında Dayanışma Tarlası Standı önünde halka seslenen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin insana dokunan yönünü şu sözlerle aktardı:

'Bugün çok mutlu ve gururlu bir gün yaşıyoruz. Torbalı Belediye Başkanı, sevgili dostum Övünç Demir bugün bizi ziyarete geldi. Kendisiyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Çok yakında buradaki Kent Market'te, Torbalı'daki kooperatiflerimizin ürettiği o muhteşem, doğal ürünleri de sizlerle buluşturacağız. Onun ön görüşmelerini ve planlamalarını tamamladık.

Bugün aslında çok özel bir sürecin de sonundayız, hasat dönemindeyiz. Yakaköy'de tam 15 dönümlük bir arazide 'Dayanışma Tarlası' kurmuştuk. Bu dayanışma tarlasında üniversite öğrencilerimiz geldiler, emek verdiler ve hep birlikte hasat ettiler. Bu hasadın sonunda, ekonominin zorlu şartlarında mücadele eden üniversite öğrencilerimiz kendi mutfak ihtiyaçlarını aldılar, evlerine götürdüler. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarının dışında kalan tonlarca ürünü ise burada, Kent Marketlerimizde kurduğumuz Kent Manav ünitelerinde vatandaşlarımızla bir araya getiriyoruz.

Bu topraklardan fışkıran domatesin, biberin ve patlıcanın güzelliğini Bornova'da gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bunun huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Biz her yönüyle ve yaşamın her alanında halkımızın yanındayız ve destekçisiyiz. İşte bu proje, bu vizyonun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Vatandaşlarımızın sofralarını, Bornova Belediyesi'nin dayanışma tarlasında belediye işçilerimizin ve üniversite öğrencilerimizin büyük emekleriyle toplanmış taptaze ürünlerle buluşturup onlara bir nebze destek olma mutluluğunu yaşıyoruz.'