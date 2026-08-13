Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güven ve konforu için ilçenin farklı noktalarında yol, kaldırım, asfalt ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahada yapılan tespitler ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı mahallelerde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında bozulan ve yıpranan yollarda asfalt serimi ve yama çalışmaları yapılırken, kaldırım ve bordürlerde de yenileme ve düzenleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Kullanım ömrünü tamamlayan ya da zarar gören parke taşları değiştirilirken, yol kenarlarında ve çeşitli alanlarda zemin düzenlemeleri de yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yalnızca yol ve kaldırımlarla sınırlı kalmayarak, duvar ve yüzey onarımları ile çevre düzenlemelerine yönelik uygulamalar da gerçekleştiriyor. Farklı noktalarda devam eden çalışmalarla ilçenin fiziki yapısında zaman içerisinde oluşan eksiklik ve deformasyonlara müdahale ediliyor.