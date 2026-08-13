Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Bilim Merkezi, yıldızlara en yakın buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Gökyüzü Gözlem Şenliği', 15-16 Ağustos tarihlerinde Kartepe Kuzuyayla'da gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, bilimsel kavramları tanıtıp öğreten etkinliklerle toplumun bilime olan ilgisini artırmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Kocaeli Bilim Merkezi, her yıl yaz döneminde düzenlediği 'Gökyüzü Gözlem Gecelerini' bu yıl da şenlik havasında gerçekleştirecek. Kartepe Kuzuyayla'da 15-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Gökyüzü Gözlem Şenliği, çocuklardan yetişkinlere her yaştan katılımcıyı bilim ve gökyüzünün büyülü dünyasıyla buluşturacak.

DOPDOLU ETKİNLİKLER KATILIMCILARI BEKLİYOR

Her yaş grubundan katılımcıya açık olan Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde yaş sınırı ve kayıt koşulu bulunmuyor. Uzayı, bilimi ve gökyüzünü yakından tanıtacak birbirinden renkli atölye etkinlikleri ve eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Prof. Dr. Erkcan Özcan, Doç. Dr. Selçuk Topal ve Alper Tüydeş ile astronomi söyleşileri de gerçekleştirilecek. Bilim ve keşif tutkunlarını buluşturacak şenlikte; gökyüzü gözleminden bilim şovuna, sanal gerçeklik deneyiminden astronot parkuruna kadar birbirinden renkli etkinlikler katılımcıları bekliyor. Bu kapsamda 'Açık Hava Sineması' (Kurtuluş Projesi), 'Bitinya Konseri', 'Bilim Şov', 'Ayı Yemeği', 'Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi', 'Ödüllü Gökyüzü Bilgi Yarışması', 'Galaktik Lezzet Testi', 'Sanal Gerçeklik', 'Astronot Parkuru', '360 Video Booth' ve 'Balon Futbolu' gibi etkinlikler planlandı. Şenliğe katılım sağlayacak vatandaşlar, 2 gün boyunca 22.00-00.00 saatleri arasında 'Perseid Meteor Yağmurunun' eşsiz ışık şölenini birlikte izleme imkânı bulacak.

YILDIZLARIN ALTINDA AİLECE BİR GECE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl ücretsiz olarak sunduğu 'Aile Çadır Kampı', doğayla iç içe bir ortamda yıldızların altında keyifli ve unutulmaz bir kamp deneyimi yaşatacak. Gökyüzü Gözlem Şenliği boyunca Kartepe Teleferik'te yüzde 25 indirim uygulanırken, ücretsiz ring seferleri de vatandaşlara etkinlik alanına ulaşım kolaylığı sağlayacak. Katılımcılar, gökyüzünün derinliklerine doğru derin bir yolculuğa çıkarak gezegenleri ve yıldızları teleskoplarla gözlemleme fırsatı yakalayacak. Şenliğin, bilim ve gökyüzü meraklılarından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.