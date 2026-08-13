Kadın ve aile odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Anne Şehir Yaşam Merkezi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ve Lokomotif Çocuk Köyü'nü aynı yaşam kampüsünde buluşturarak, ailelerin farklı ihtiyaçlarına tek noktadan cevap veren bütüncül bir yaşam modeli sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'te hizmet veren Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde anneler spor yaparken ya da sosyal etkinliklere katılırken, çocukları aynı kampüs içerisinde yer alan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ve Lokomotif Çocuk Köyü'nde güvenli bir ortamda eğitim alıyor, sosyalleşiyor ve gelişimlerine katkı sağlayan atölyelerde vakit geçiriyor. Böylelikle aileler, günlük hayatın yoğun temposunda çocuklarının geleceğini güvenle emanet ederken kendilerine de zaman ayırabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yaşam modeli, yalnızca kadınların spor yapmasını sağlayan bir merkez olmanın ötesine geçiyor. Aynı kampüste yer alan hizmetlerle anneler fiziksel ve ruhsal olarak desteklenirken, çocuklar da yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarına katılıyor. Özellikle özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile okul öncesi yaş grubuna hitap eden Lokomotif Çocuk Köyü'nün Anne Şehir Yaşam Merkezi ile aynı yerleşkede bulunması ailelere büyük kolaylık sağlıyor.

'İLK KEZ KENDİME ZAMAN AYIRABİLDİM'

İki çocuk annesi Özge Ateş de bu yaşam modelinden faydalanan annelerden biri. Çocuklarını Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile Lokomotif Çocuk Köyü'ne güvenle bırakarak spor yaptığını anlatan Ateş, Anne Şehir sayesinde yıllar sonra ilk kez kendisi için düzenli zaman ayırabildiğini söyledi. 'Çocuklarımı güvenle bırakıp sporumu yapabiliyorum. Bu bana hem huzur hem de mutluluk veriyor' diyen Ateş, düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle 20 kilo verdiğini belirterek, 'İki çocuktan sonra kendime zaman ayırmayı unutmuştum. Şimdi haftanın belirli günleri sadece kendim için buraya geliyorum. Spor sayesinde hem daha sağlıklıyım hem daha enerjik hissediyorum. Çocuklarıma da artık daha rahat yetişebiliyorum' dedi. Anne Şehir Yaşam Merkezi'nde kadınlara özel hizmet verilmesinin de önemli bir ayrıcalık olduğunu belirten Özge Ateş, merkezde mahremiyetin büyük hassasiyetle korunduğunu ve bu sayede tüm kadınların kendilerini rahat hissettiğini ifade etti.