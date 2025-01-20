Merkez Bankası 'Kur Korumalı Mevduat' hesaplarına ilişkin olarak aldığı yeni kararını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlandığını duyurdu.

Bankadan yapılan duyuruda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.