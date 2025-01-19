Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 2024 yılı sonu itibariyle konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini kapsayan bireysel kredilerin toplamı 2 trilyon 11 milyar 711 milyon lira oldu.İSTANBUL (İGFA) - Konut, taşıt veya ihtiyaç kredisi kullanan tüketicilerin önünde iki seçenek bulunduğunu belirten olayinkolayi.com yetkilisi Saygın Karabay, “Hayat sigortası yaptırmadan kredi kullananlar daha yüksek oranda faiz öderken, borçlarını hayat sigortasıyla güvence altına alanlar ise ekstra poliçe masrafı ile karşılaşıyor” dedi. olayinkolayi.com olarak hizmete girdiği 2018 yılından bugüne milyonlarca kullanıcısına sigorta yolculuklarında destek verdiklerini belirten Karabay, kredi hayat sigortasında, bankalara oranla yüzde 50’ye varan indirimli poliçeler sunabildiklerini vurguladı. Bireysel kredi kullanacaklar, olayinkolayi.com üzerinden, kendi kriterlerine özel hazırlanan kredi tekliflerinin tününü hızlıca listelerken, faiz oranlarını tek ekranda görüntüleyebiliyor. Kullanabilecekleri kredi tutarını ve dosya masrafını da kolayca hesaplayabilen kullanıcılar, yüzde 50’ye varan indirimli fiyatlarla yaptırdıkları hayat sigortalarının prim ödemelerini, kredi kartına taksit kolaylıyla yapabiliyor.

Yılda 10 milyon görüntülenmeyi aşan olayinkolayi.com blog sayfası, yayınladığı güncel içeriklerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor

Sigorta yaptırırken, kredi ararken, ev alırken veya taşınırken ihtiyaç duyulan tüm işlemleri çok daha kolay hale getiren olayinkolayi.com’un blog sayfası, yılda ortalama 10 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Kullanıcılarının yüzde 53’ünü erkeklerin, yüzde 47’sini ise kadınların oluşturduğu blog sayfasına 2024 yılında en çok online ziyaretçi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Konya, Diyarbakır ve Kayseri’den geldi. Blog sayfasını ziyaret edenler, “Konut”, “Kredi”, “Sigorta”, “Sağlık” ve “Yaşam” kategorilerinde, hayatlarını kolaylaştıran güncel içerikleri bir arada bulabiliyor.