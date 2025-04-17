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Hatırlanacağı gibi, PPK, 6 Mart'taki toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitmiş, faizi yüzde 45'ten yüzde 42,5'e çekmişti. 20 Mart'ta sürpriz şekilde ara toplantı yapan Merkez Bankası, borç verme faizini yüzde 46'ya çıkarmıştı. 20 Mart'taki karar sonrası bankalarda mevduat faizleri yüzde 50'ye dayanırken, taşıt, konut, ihtiyaç gibi kredi türlerinde dikkat çeken faiz artışları yaşanmıştı.

Halı sektöründen 100 milyon dolarlık ihracat hedefi

Halı sektöründen 100 milyon dolarlık ihracat hedefi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.

Faiz kararı için gözlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararını açıkladı. Faiz oranı 350 baz puan artırılarak yüzde 46'ya çıktı. ANKARA (İGFA) - Ocak ve Mart aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleriyle ekonomi gündemine oturan Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin faiz kararını açıkladı.